4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

04.10.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся назначения опросов граждан о поддержке ряда культурных, социальных и спортивных проектов.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента образования администрации города Константина Шевченко. В преддверии Дня учителя спикер расскажет о работе и планах развития сферы образования.

В 11:00 в Екатеринбургском зоопарке (ул. Мамина-Сибиряка, 189) состоится открытие фотовыставки Банка России «Драгоценный мир живой природы». В мероприятии примут участие координатор музейно-выставочной деятельности Уральского ГУ Банка России Милана Бачурина и заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова. Эксперт Банка России расскажет, какие бывают памятные монеты, как принимается решение о выборе изображений и зачем проводятся тематические фотовыставки. Представитель зоопарка проведет экскурсию и расскажет, с какими проблемами животные встречаются в дикой природе, как чувствуют себя в зоопарке, и чем мы можем помочь животному миру.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту кампании по уплате имущественных налогов гражданами Свердловской области. Об изменении суммы налогов для налогоплательщиков, новых льготах для физических лиц, порядке уплаты имущественных налогов граждан, а также о работе личного кабинета налогоплательщика расскажут начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин и начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Свердловской области Елена Степанова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная оказанию психологической и психотерапевтической помощи во время проведения частичной мобилизации. О текущей психологической ситуации в стране на данный момент, о статистике обращений к психиатрам и психотерапевтам на фоне частичной мобилизации, методах снижения тревожности, а также о проекте по оказанию бесплатной психологической помощи расскажут психолог, кандидат психологических наук, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры Северо-Западного государственного медицинского университета И. И. Мечникова Татьяна Решетова.

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