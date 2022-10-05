5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.10.2022, среда

В 10:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) в рамках VIII Уральского форума конституционалистов пройдет круглый стол «Роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан». Модераторы: уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По окончании мероприятия запланирован пресс-подход.

В 11:00 у здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) пройдет брифинг заместителя главы города Андрея Корюкова, который расскажет о самом проекте инициативного бюджетирования, опыте его реализации и дальнейших перспективах. Затем начнется пресс-тур, в программе – посещение четырех объектов образования, журналистам покажут, как с привлечением бюджетного финансирования удалось оборудовать школьную лабораторию, «пешеходный» городок, мобильный подиум и веревочный парк.

В 12:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественный прием, посвященный Дню учителя. Ожидается, что участие в церемонии примет и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков.

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