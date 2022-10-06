6 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.10.2022, четверг

В 11:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «О реализации в Свердловской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». О модернизации службы занятости населения, переобучении граждан расскажут заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, директор ГКУ «Первоуральский центр занятости» Сергей Малеев, ведущий инспектор отдела социальных отношений Первоуральского центра занятости Людмила Соколова – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную старту волонтерского проекта по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры из Екатеринбурга обучат общественников всей России, как улучшить жилищные условия одиноким ветеранам Великой Отечественной войны: какие регионы примут участие в благотворительном проекте «Ремонт всем миром»? Много ли квартир восстановят до конца года? На эти и другие вопросы ответят: Валерий Басай, руководитель проекта «Ремонт всем миром»; Валентина Рябцева, заместитель председателя Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению обязанностей работодателей и работников в период частичной мобилизации в Свердловской области. Об обязанностях руководителя в случае мобилизации работника, в том числе возможности приема другого сотрудника на время, начислениях заработной платы и отпускных, а также о порядке действий при призыве работодателя в ходе частичной мобилизации расскажет руководитель Государственной инспекции труда Свердловской области – главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов.

В 16:00 состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. На вопросы о ходе кормозаготовительной и уборочной кампании ответит исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

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