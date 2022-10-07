7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.10.2022, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» (ул. Европейская, 74) состоится торжественное открытие финала V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции. Движущиеся и внезапно поднимающиеся мишени, стрельба из неустойчивых положений и новые локации дадут возможность гражданским и военным снайперам продемонстрировать свои навыки и определить сильнейших стрелков-высокоточников.

В 10:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81) продолжится судебное разбирательство между ГУ МВД Свердловской области и Евгением Ройзманом и еще тремя екатеринбургскими общественниками по иску ведомства к участникам незаконных акций.

В 10:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром информационного агентства «Интерфакс», посвященная Дню чтения. Громкие чтения, встречи с писателями, спектакли, мастер-классы: как пройдет акция «День чтения» в этом году? Какие книги будут читать взрослые и дети весь день? Как тема культурного наследия народов России и юбилей уральского писателя Мамина-Сибиряка отразились в программе? На эти и другие вопросы ответят: Роман Дорохин, заместитель министра культура Свердловской области; Ирина Хандогина, пресс-секретарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Светлана Кульмурзина, руководитель филиала «Дом дружбы народов» Министерства культуры Республики Башкортостан Башкирского историко-культурного центра в Свердловской области; Марина Коваль, заместитель директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга; Виктория Ледерман, писатель, автор книг для детей и подростков. Сразу после пресс-конференции, в 11:00, состоится торжественное открытие Дня чтения.

В 10:00 в Екатеринбурге состоится церемония заливки первого бетона и закладки монет в основание школы № 41 (ул. Котельникова, 5а). Участие в мероприятии примут глава города Алексей Орлов, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор группы компаний «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, управляющий Свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Владислав Шиленко.

В 10:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет капитально отремонтированный бассейн в детском саду № 348 (ул. Репина, 86).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XIV Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». О целях и задачах форума, программе мероприятий, ключевых темах и экспертах расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова, исполнительный директор – руководитель аппарата Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», директор Института юстиции Уральского государственного юридического университета им. В. Ф. Яковлева Антон Мануйлов, руководитель регионального центра правового обеспечения ПАО «Т Плюс» в Екатеринбурге Артем Артюх, партнер, адвокат Адвокатского бюро Urals Legal Денис Павлов, юрист Коллегии адвокатов «Регионсервис», председатель Совета молодых юристов Ассоциации юристов России Полина Пестерева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам первого года действия закона о «гаражной амнистии» в Свердловской области. О результатах первого года «гаражной амнистии " в Свердловской области, работе с гаражными кооперативами, а также о юридических вопросах и кадастровом учете земельных участков расскажут начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина и начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная проведению фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция» в Екатеринбурге. О театрах-участниках фестиваля, культурных площадках города, основной программе постановок и проекте «Артмиграция – детям», составе экспертного совета, а также о практической части мероприятия расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, председатель экспертного совета фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция», председатель молодежного совета СТД РФ Дмитрий Трубочкин, арт-директор фестивалей молодой режиссуры «Артмиграция» и «Артмиграция – детям» Дмитрий Мозговой, член экспертного совета фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция», театровед, критик, помощник художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова Павел Руднев, театровед, театральный критик, главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол Центрального аппарата СТД РФ Алексей Гончаренко.

В 13:00 в Нижней Салде (ул. Строителей, 72) состоятся демонстрационные пуски ключевого проекта НОЦ «Урал» «Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой ракетой-носителем и универсальной космической платформой».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого Всероссийского слета учителей географии «Открываем Россию заново с учителями географии». О запланированных мероприятиях, количестве участников, проблемах сообщества и методах повышения престижа профессии учителя географии, а также о предполагаемых результатах первого Всероссийского слета расскажут ведущий эксперт федерального методического центра Академии Минпросвещения России, заместитель главного редактора журнала «География в школе» Лора Царева, ректор УрГПУ, председатель Свердловского областного отделения РГО Светлана Минюрова, член экспертного совета РГО, директор гимназии № 446 Санкт-Петербурга, учитель географии Игорь Лев, председатель Краснодарского регионального отделения РГО, член Совета регионов и комиссии по развитию туризма РГО Иван Чайка и исполнительный директор проекта, заведующая кафедрой географии, методики географического образования и туризма УрГПУ, член постоянной природоохранительной комиссии РГО, руководитель методического объединения учителей географии Свердловской области Ольга Гурьевских.

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