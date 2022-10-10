10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.10.2022, понедельник

В 11:00 в поселке Рефтинском в рамках партпроекта ЕР «Безопасные дороги» состоится открытие городка безопасности дорожного движения (ул. Юбилейная, 1). В мероприятии примут участие депутаты и общественники. Спикеры: Виталий Крупин – председатель Общественного совета партпроекта ЕР «Безопасные дороги»; Михаил Зубарев – депутат Законодательного собрания Свердловской области.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная оказанию помощи мобилизованным гражданам и членам их семей в Свердловской области. О сборе гуманитарной помощи, работе волонтеров, а также о горячей линии для семей военнослужащих расскажут координатор по экспертно-проектной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов и руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

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