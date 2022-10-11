11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.10.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в с. Кунарское Богдановичского района (сбор на ул. Ленина, 1в) состоится пресс-тур к главе крестьянско-фермерского хозяйства, председателю сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Успех» Анне Поповой. Журналистам покажут картофелехранилище, технику, расскажут о мерах господдержки.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

(проект повестки прилагается)

В 11:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) будет оглашен приговор по делу об убийстве матерью малолетнего сына. Судья Павел Неретин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам дорожного сезона и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области. О качестве автомобильных дорог в Екатеринбурге и Свердловской области, основных показателях, результатах реализации нацпроекта в 2022 году, а также планах по ремонту дорог в 2023 году расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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