12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.10.2022, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме в зал заседаний (к. 527) пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике. В 10:35 участники заседания отправятся в Академический – мероприятие продолжится в выездном формате.

В 10:30 в Екатеринбурге состоится пресс-тур на стройплощадку комплекса объектов для проведения спортивных состязаний международного уровня в Новокольцовском. Журналистам покажут тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, детский бассейн, второе общежитие, которое будет сдано в эксплуатацию уже в конце 2022 года. Во Дворце водных видов спорта своими впечатлениями об объектах поделится 6-кратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы по плаванию Юрий Прилуков.

В 12:30 в Екатеринбурге в зале заседаний гордумы (к. 527) пройдет заседание постоянной комиссии думы по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная решению основных вопросов нарушения прав человека на фоне частичной мобилизации и предоставлению кредитных каникул военнослужащим в Свердловской области. Спикеры пресс-конференции: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова , заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний, к. 527) пройдет совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 14:40 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний, к. 527) пройдет заседание комиссии думы по социальной защите и здравоохранению.

В 14:50 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний, к. 527) пройдет внеочередное заседание по бюджету и экономической политике.

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