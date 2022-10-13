13 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.10.2022, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле HYATT REGENCY (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится ежегодная Уральская конференция НАУФОР (Уральская конференция Российский фондовый рынок). В работе конференции примут участие и руководители Банка России. На мероприятии, в частности, планируется обсудить изменения на фондовом рынке, внешние факторы, оказавшие наибольшее влияние на устойчивость индустрии и рынка, политику регулятора по стабилизации ситуации, подходы к изменению архитектуры рынка, поведение внутреннего инвестора. Участники: Филипп Габуния, заместитель Председателя Банка России Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Сергей Швецов, председатель наблюдательного совета ПАО Московская биржа Роман Горюнов, председатель Правления, генеральный директор ПАО «СПБ Биржа».

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона 2022 года в Свердловской области. Спикер пресс-конференции: директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова Спикер расскажет о развитии внутреннего и въездного туризма в Свердловской области, изменении турпотока, событийных проектах, предстоящем Международном туристском форуме «Большой Урал». Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В 13:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур на стройплощадку Дворца дзюдо (мкр. Академический, перекресток Сахарова-Чкалова) где идут последние приготовления к его открытию. О ходе строительства, планах работы спортивного учреждения и значимости объекта для развития этого вида спорта в регионе расскажут: заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, заместитель директора по производству управления капитального строительства Свердловской области Андрей Мельников, мастера спорта по дзюдо, победители международных и всероссийских соревнований Карина Ефимова и Надежда Татарченко.

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