14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.10.2022, пятница

В 9:00 в Екатеринбурге глава города Алексей Орлов посетит ДЭУ Ленинского района (ул. Начдива Онуфриева, 45), на базе которого проведет совещание на тему готовности коммунальных служб к уборке города в зимних условиях. После осмотра техники и общения с руководителями предприятия предусмотрен пресс-подход.

В 10:00 в Екатеринбурге в Уральском государственном педагогическом университете (площадка Центра «Учитель будущего», ул. 8 Марта, д. 75). начнется молодежный бизнес-интенсив «В деле!». Просветительский проект Российского общества «Знание» призван стимулировать предпринимательскую активность в регионах страны. Во время встречи российские эксперты погрузят участников в мир бизнеса и помогут раскрыть свои возможности.

В 11:00 в Екатеринбурге в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. Карла Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром информационного агентства «Интерфакс», посвященная вручению Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Участники пресс-конференции: Роман Дорохин, заместитель министра культура Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Ирина Крапивина, почётный командор «Каравеллы», супруга Владислава Крапивина; Дарья Крапивина, поэт, внучка Владислава Крапивина; Светлана Климкина, член литературного совета премии имени В.П. Крапивина, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 г. Екатеринбурга; Олег Раин, член жюри премии им. В.П. Крапивина, писатель, член Союза российских писателей.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проверкам ресторанов и отелей Урала Федерацией ревизоров гостеприимства. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице Пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная профилактике и лечению острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в Свердловской области. О мерах профилактики гриппа и ОРВИ, методах лечения, работе с ослабленным иммунитетом в сезон распространения респираторных инфекций, вакцинации, а также ситуации с заболеваемостью в Свердловской области расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

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