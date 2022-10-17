17 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.10.2022, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту фестиваля уральского кино «Ойка». О программе, участниках и членах жюри, количестве поданных заявок, отборе работ и призах для победителей фестиваля расскажут создатель, креативный директор фестиваля Артем Белоусов, вице-директор фестиваля Александра Долгошеина и куратор публичной программы фестиваля Александр Гальперин.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. Депутаты обсудят продление налоговых льгот некоторым категориям предприятий и организаций.

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