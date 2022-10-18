18 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.10.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. В повестке вопрос «Об утверждении Схемы одномандатных избирательных округов муниципального образования «город Екатеринбург» для проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы» и другие. По окончании пленарного начнется совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильон № 1, стенд Свердловской области) состоится официальное открытие IX Международного строительного форума и выставки 100+TechnoBuild на стенде Свердловской области. Участники: Аркадий Чернецкий, вице-президент Национального объединения строителей, вице-спикер свердловского заксобрания; Алексей Орлов, глава Екатеринбурга; Михаил Волков, и.о.министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала. После церемонии открытия состоится пресс-обход выставочных павильонов. В 11:45 в конгресс-центре (зал № 3.3) начнется брифинг по итогам сессии «Техническое регулирование в строительстве. Власть. (Гармонизация нормативно-технических документов, разрабатываемых органами власти)". Спикеры: Сергей Музыченко, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ; Андрей Копытин, директор «Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»). В 13:30 пройдет брифинг «Будущее BIM в России» (пресс-центр, 2 этаж МВЦ «Екатеринбург-Экспо», рядом с эскалаторами). Спикеры: Александр Гримитлин, вице-президент, председатель комитета цифрового развития Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Максим Нечипоренко, заместитель директора Renga Software.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по соцполитике. Депутаты рассмотрят 14 вопросов, в том числе о мерах соцподдержки детей мобилизованных.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску программы по профилактике избыточной массы тела и ожирения у детей в возрасте 6-9 лет в Екатеринбурге. О задачах проекта и сроках его проведения, программе коррекции веса, количестве участников, а также о профилактике ожирения у детей с диабетом расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков министерства здравоохранения Свердловской области Елена Ануфриева и генеральный директор Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Диляра Медведская.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту фестиваля уральского кино «Ойка». О программе, участниках и членах жюри, количестве поданных заявок, отборе работ и призах для победителей фестиваля расскажут создатель, креативный директор фестиваля Артем Белоусов, вице-директор фестиваля Александра Долгошеина и куратор публичной программы фестиваля Александр Гальперин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации годового отчета об обеспечении экологической безопасности Белоярской АЭС. О мероприятиях по защите окружающей среды, объемах инвестиций атомной станции по этому направлению, методах мониторинга состояния радиационного фона в окрестностях атомной станции и результатах наблюдений, а также о перспективах замыкания ядерного топливного цикла расскажут заместитель главного инженера по радиационной защите Белоярской АЭС Юрий Кропачев и заместитель главного инженера по безопасности и надежности Белоярской АЭС Валерий Шаманский.

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