19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.10.2022, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по аграрной политике и земельным отношениям.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) начнется рассмотрение по существу дела о похищении человека, повлекшем по неосторожности его гибель. На скамье подсудимых 4 местных жителя, забившие насмерть отца одного из них. Судья Александр Ладин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного туристского форума «Большой Урал» в Екатеринбурге. О деловой программе мероприятия, ключевых темах и главных спикерах, всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», а также о целях и задачах форума расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В 11:30 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 13:00 в Муниципальном объединении библиотек города Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12, вход со стороны ул. Маршала Жукова) состоится пресс-конференция, посвященная запуску бесплатных курсов цифровой грамотности для населения старше 55 лет. О программе курсов и организации учебного процесса расскажут: начальник городского управления культуры Илья Марков и директор благотворительного фонда «СКБ-Контур» Светлана Скользкова. На вопросы о создании методики обучения ответит руководитель направления обучения и развития корпоративного университета «СКБ-Контур» Ксения Гришина. По окончании пресс-конференции состоится подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ-Контуром» и управлением культуры администрации Екатеринбурга.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная Всемирному дню борьбы с остеопорозом. О влиянии последствий коронавируса на прочность и здоровье костей, методах диагностики и лечения остеопороза, уменьшении распространенности заболевания, а также о профилактике травматизма у людей старшего возраста расскажут главный внештатный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая ревматологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Людмила Евстигнеева, заведующий гериатрическим отделением Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга, врач-гериатр Александр Шустов.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физкультуры и спорта.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

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