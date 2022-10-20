20 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.10.2022, четверг

10:00 в Екатеринбурге в здании облправительства пройдет заседание правительства Свердловской области. Будет рассмотрен проект постановления «О предоставлении единовременных денежных выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

В 10:00 на базе Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, 62) начнется областной фестиваль, посвященный Международному дню повара. В программе: 10:00 – VI областной конкурс кулинаров по рабочему (корпоративному) питанию «Достойному труду – достойное качество питания»; 11:30 – VII областной молодежный конкурс по кулинарии; 15:00 – награждение победителей и акция «Марш белого кителя». В фестивале примут участие представители ресторанного бизнеса, шеф-повара, специалисты предприятий, студенты профильных образовательных учреждений, ветераны отрасли. В ходе молодежного кулинарного конкурса участники представят картины, панно, художественные композиции из съедобных материалов.

В 12:00 в Екатеринбурге в ЗССО пройдет заседание комитета Законодательного собрания по жилищной политике и развитию инфраструктуры (ул. Б.Ельцина, 10. 2 этаж). Депутаты заслушают доклад Минтранса о транспортном обслуживании населения Свердловской области.

В 12:00 в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild (конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург-Экспо», зал 3.6) состоится сессия ТАСС, посвященная роли КРТ в формировании качественно нового уровня жизни россиян. Участие в сессии ТАСС примут: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик; директор департамента КРТ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Мария Синичич; заместитель генерального директора Дом.рф Денис Филиппов; министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков; начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов; вице-президент группы «Эталон» по региону Урал Андрей Ермишкин. Спикеры обсудят ход комплексного развития территорий, обратную связь от регионов, инструменты, применяемые Дом.рф, а также механизмы оптимизации инвестиционно-строительного цикла и уже реализованные на практике проекты от ведущего девелопера.

В 13:00 в Екатеринбурге в ЗССО пройдет – заседание комитета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности (ул. Б.Ельцина, 10, 4 этаж). Депутаты составят список поручений от комитета Счетной палате области.

В 16:30 в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild (конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург-Экспо», павильон №3) пройдет панельная дискуссия «Туристический код центра города как комплексный подход к улучшению туристической инфраструктуры». Спикеры: стратег ООО «Студия Артемия Лебедева» Алексей Слукин, руководитель управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области Наталья Коробейникова, креативный и арт-директор, участник Дизайн-кода Екатеринбурга и Открытого Консорциума Андрей Трофименко, руководитель архитектурного бюро «FISH» Артур Ларионов, модератор директор Муниципального казенного учреждения «Столица Урала» Ольга Юракова.

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