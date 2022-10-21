21 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.10.2022, пятница

В 8:00 в Храм-памятник на Крови будет принесен ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. После встречи святыни в Храме-на-Крови будет совершена Божественная литургия. Сбор представителей СМИ в 7:50 у верхнего входа в Храм-на Крови. В 8:10 в галерее храма состоится пресс-подход.

В 10:30 на Хладокомбинате № 3 (Ангарская, 75) пройдет пресс-тур, посвященный Дню работников пищевой промышленности.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная принесению ковчега с частью мощей блаженной Матроны Московской и старту образовательной программы по церковному пению в Екатеринбурге. О значении святыни, важности принесения мощей блаженной Матроны Московской на Урал, мероприятиях, запланированных в честь этого события, а также задачах и практической значимости просветительского проекта по церковному пению «Ритмы веры» расскажут председатель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии иерей Павел Старков, руководитель программы «Ритмы веры» (Тверь) Павел Ефремов, спикер программы «Ритмы веры» (Тверь) Мария Молоткова.

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