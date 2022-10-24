24 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.10.2022, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная визиту главы дипломатической миссии Малайзии в Екатеринбург. О целях визита делегации Малайзии на Урал, перспективах сотрудничества в сфере туризма, а также о возобновлении перелетов из России в Малайзию расскажут глава дипломатической миссии – временный поверенный в делах посольства Малайзии в Российской Федерации Джохан Арифф Бин Абдул Разак, атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в Российской Федерации Джеффри Бин Мунир и президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Уральского таможенного управления за 9 месяцев 2022 года. Об основных итогах деятельности Управления за 9 месяцев 2022 года, актуальных данных о перечислениях в федеральный бюджет, товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, пресеченных таможенниками попытках контрабанды, фактах вывода валюты за рубеж, а также запланированных праздничных мероприятиях расскажет начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

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