25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.10.2022, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится пленарное заседание.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки архивных документов к 75-летию Нюрнбергского процесса в Екатеринбурге. Речь также пойдет о рассекреченных документах по Токийскому и Хабаровскому процессам. О значении выставки, уникальных экспонатах и процессе их исследования, исторической реконструкции эпизодов Нюрнбергского процесса и других мероприятиях в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» расскажут заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского юридического института Иван Задерейчук и заместитель директора Государственного архива административных органов Свердловской области Юлия Рыжкова.

В 10:00 в Уральском государственном педагогическом университете (пр. Космонавтов, 26) состоится форум просветительского лекционного проекта «Умный маршрут. Медиа» Российского просветительского общества «Знание». Программа форума: 10:15-11:00 – «Развитие импровизационных способностей» – российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая Наталия Медведева; 11:00-11:45 – «Новые медиа» – сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин; 12:00-12:45 – «Как завоевать внимание аудитории» – ведущая информационной программы «Вести» телеканала «Россия-1» Ирина Россиус; 12:45-13:30 – «От слов к делу – творческая беседа по теме личных достижений и работе в профессии» – телеведущий, продюсер Дмитрий Шепелев.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) состоится пресс- конференция, посвященная открытию Дней Эрмитажа. В пресс-конференции примут участие: генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский; министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева; директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Они обсудят планы сотрудничества Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, выставочный план центра «Эрмитаж-Урал» на 2023-2025 годы, расскажут о программе Дней Эрмитажа в Екатеринбурге, выставке «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа», выставке одного шедевра «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров в собрании Государственного Эрмитажа» и других проектах. После пресс-конференции состоится пресс-показ выставок.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту новых образовательных и культурных программ о наследии Бажова в музеях Екатеринбурга. О повышении доступности и привлекательности краеведческих музеев Екатеринбурга, введении новых форм взаимодействия с посетителями, а также о популяризации творческого наследия П. П. Бажова расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, член Общественной палаты Свердловской области Александр Емельянов, директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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