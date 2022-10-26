26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.10.2022, среда

С 10:00 в Екатеринбурге пройдет выездное заседание постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью . Отъезд в 09.40 от здания администрации. Первая точка – МБУК «КО Городской дом музыки» (ул. Якова Свердлова, д. 30).

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы Екатеринбурга Андрея Корюкова, посвященного подготовке бюджета города на 2023 год. Спикер расскажет об этапах бюджетного процесса, основных направления расходования средств и системе представления главного финансового документа муниципалитета горожанам.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная планам парка Маяковского на зимний сезон. О культурно-развлекательной программе на ближайшие месяцы, открытии новой лыжной базы, лыжного клуба и ледового городка расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор парка Маяковского Павел Зубакин и руководитель сети лыжных клубов LetSki Анастасия Зольникова. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Пресс-конференция будет транслироваться на странице Пресс-центра ТАСС-Урал во «ВКонтакте».

В 14:20 в Екатеринбурге в ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (Сибирский тракт, 8 км) пройдет выездное заседание постоянной комиссии городской думы по социальной защите и здравоохранению. Отъезд от здания гордаминистрации в 14.00.

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