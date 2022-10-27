27 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.10.2022, четверг

В 10:00 на площадке Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, 68) начнут работу международный форум «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению экстремизма, терроризма и разжигания межнациональной розни» и выставка Центрального музея Вооруженных сил России «Международный военный трибунал в рисунках Николая Жукова». В работе форума примут участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, профессиональные юристы, писатели, историки, преподаватели и студенты, дипкорпус, аккредитованный в Екатеринбурге. Ожидается участие в формате ВКС директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, а также Анны Халдей, дочери легендарного военного фотокорреспондента Евгения Халдея, запечатлевшего Нюрнбергский процесс. Откроет пленарное заседание ректор УрГЭУ Яков Силин. В 16:30 в музее истории и археологии Урала (ул. Ленина, 69/10) замгубернатора Василий Козлов проведет встречу с представителями дипкорпуса на площадке выставки архивных документов, посвященных теме форума.

В 13:00 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг, посвященный проекту областного бюджета на 2023 год и плановый период. Участие в брифинге примут и.о. министра финансов Свердловской области Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Петр Соколюк. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

14:30 на базе «Уральской специальной музыкальной школа (колледж)» (Екатеринбург, ул. Антона Валека д. 25) начнутся мероприятия в рамках X Демидовского международного юношеского конкурса скрипачей «ДеМЮКС». В 14:30 – открытая репетиция участников; в 15:00 – пресс-конференция, на вопросы журналистов ответят директор ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» Эльвира Архангельская, заслуженный артист РФ, президент конкурса «ДеМЮКС» Вольф Усминский, председатель жюри конкурса, народный артист России, профессор Владимир Иванов. В начале пресс-конференции перед собравшимися выступит участница конкурса, представительница Китая Сюй Чжоцзин.

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