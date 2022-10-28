28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.10.2022, пятница

В 09:30 региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» проведет конкурс «Лучший по профессии» среди водителей коммунальной и легковой техники (Екатеринбург, ул. Посадская, 3). Водители продемонстрируют, насколько умело они управляют крупногабаритной техникой на трассе с препятствиями. Параллельно с гонками мусоровозов пройдет и женский заезд, в котором примут участие сотрудницы «Спецавтобазы». Они будут бороться за первенство в скоростном маневрировании на легковом автомобиле.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилею Уральского государственного архитектурно-художественного университета им. Н. С. Алферова. Об истории и этапах развития Уральского государственного архитектурно-художественного университета, мероприятиях завершающего дня юбилейного года «Арх-Аккорд», участии выпускников вуза в реализации приоритетных национальных проектов, планах на ближайшие годы расскажут ректор УрГАХУ, заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент РААСН Александр Долгов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, председатель попечительского совета УрГАХУ Аркадий Чернецкий, и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент РААСН, вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского архитектурного института, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Швидковский, первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров.

В 14:20 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 77, к. 101) состоится заседание по иску блогера Федора Крашенинникова к Министерству юстиции РФ по оспариванию решения о признании Крашенинникова иноагентом. Истец на заседании присутствовать не планирует, его интересы будет представлять адвокат Алексей Бушмаков.

В 16:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37) подведут итоги Всероссийского конкурса камнерезного, ювелирного и гранильного искусства им. А. К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея». В торжественном мероприятии участие примут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, художники-камнерезы, ювелиры, арт-критики Урала, Москвы, Санкт-Петербурга.

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