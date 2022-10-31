31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

31.10.2022, понедельник

В 11:00 на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге состоится митинг, посвященный 102-й годовщине образования 34-й Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе. В 12:00 на площадке перед Домом офицеров запланирован старт движения автомобильной колонны по маршруту Екатеринбург – Донецк в рамках гуманитарного марша «Урал – Донбасс. Своих не бросаем». Также в это время у Дома офицеров будет проходить патриотическая акция «Письмо солдату».

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