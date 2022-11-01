1 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.11.2022, вторник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма уральского режиссера Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале». О работе над фильмом, замысле авторов, особенностях съемочного процесса, сюжетной линии и исполнителях главных ролей, старте проката картины в кинотеатрах, а также о государственной поддержке расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, режиссер, автор и продюсер фильма Алексей Федорченко, продюсер фильма Дмитрий Воробьев.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области в 2022 году. Об основных итогах реализации федерального проекта, проведении дополнительного Всероссийского конкурса по благоустройству территорий, затраченных средствах из бюджетных и внебюджетных источников, планах на 2023 год расскажет министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную мерам социальной поддержки семей мобилизованных в Свердловской области. Первые выплаты семьям участников специальной военной операции начнутся в ноябре: какие меры поддержки положены родственникам военнослужащих? Где семьи мобилизованных свердловчан могут получить юридическую, психологическую, а также бытовую помощь? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области; Юрий Зеленов, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области; Евгений Дайнес, руководитель движения «Мы вместе» в Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 состоится открытие первого этапа транспортно-логистического центра «Уральский» – высокотехнологичного комплекса, состоящего из современной железнодорожной, терминальной и складской инфраструктуры. Участвуют: помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев (в режиме ВКС), полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе. В 09:15 трансфер для аккредитованных журналистов от резиденции губернатора (ул. Горького, 21). В связи с особенностью площадки допуск на нее другого транспорта СМИ не предусмотрен.

В 11:00 в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн (ул. Соболева, 25) состоится церемония передачи автомобилей скорой помощи на базе «Газель Next» медицинским организациям из 23 муниципальных образований. Ключи от новых автомобилей главным врачам вручат заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная проведению акции «Ночь искусств – 2022» в Свердловской области. О запланированных мероприятиях, участии музыкантов из ДНР, организации работы учреждений культуры, творческом онлайн-марафоне расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и проектной деятельности Свердловского государственного областного Дворца народного творчества Ирина Сторожук.

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