2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.11.2022, среда

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию внешнеэкономических связей и международного сотрудничества Свердловской области. О трансформации международных отношений, работе с внешними партнерами в эпоху санкций, перспективных отраслях для экспортно-импортной деятельности Урала расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. В повестке вопрос «О деятельности клубов по месту жительства, расположенных на территории Ленинского района города Екатеринбурга».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 90-летия Екатеринбургского театра кукол и премьере спектакля-концерта «И оживают куклы… Дверь на сцену». Об истории и основных достижениях учреждения культуры, программе празднования, необычной подаче спектакля-концерта, особенностях работы кинетического театра «Время Чудес», а также о ближайших планах расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Екатеринбургского театра кукол, заслуженный работник культуры России Петр Стражников и руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра кукол Семен Вяткин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию скульптурной композиции «Эпоха» в честь легендарной команды «СКА-Свердловск» по хоккею с мячом. О значимости скульптурной композиции «Эпоха» для молодого поколения, этапах создания и дате открытия расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, президент Уральского центра монументального искусства, идейный вдохновитель скульптурной композиции «Эпоха», директор литейной мастерской Иван Дубровин, архитектор Владимир Вениаминов, скульптор Виктор Мосиелев.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание городской общественной палаты. Собравшиеся обсудят развитие бизнес-среды в городе, подготовку культурной и спортивной программы к празднованию 300-летия Екатеринбурга и другие вопросы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»