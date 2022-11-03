3 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.11.2022, четверг

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям на рынке недвижимости и жилищного кредитования в Свердловской области. Эксперты отмечают сокращение спроса на покупку жилья в Свердловской области: востребована ли ипотека с господдержкой? Стоит ли ждать снижения стоимости жилья и банковских ставок до конца года? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Кориков, начальник экономического управления Уральского Главного управления Банка России; Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, 2 этаж, мраморный зал) состоится пресс-конференция, посвященная старту II Уральского форума национальных оркестров России. Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова Владимир Андропов, представители Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина Валерий Шелепов и Маргарита Рачковская расскажут о программе форума, его целях, а также о концепции развития национальных оркестров.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического положения Свердловской области в 2022 году. Об изменении индекса потребительских цен, средней заработной плате, динамике объема промышленного производства, уровне безработицы и других социально-экономических показателях развития Свердловской области за 9 месяцев 2022 года расскажет врио руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Антонина Перунова.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание рабочей группы по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В 12:00 в Технопарке универсальных педагогических компетенций УрГПУ (ул. Карла Либкнехта, 9а, 5 этаж) состоится Большой этнографический диктант. Просветительский проект, стартовавший в 2016 году, знакомит участников с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Диктант представляет собой тестовое задание из 30 вопросов. Время для прохождения теста – 45 минут. Организатором акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей. В 11:00 под эгидой Российского общества «Знание» для участников диктанта состоится лекция на тему «Современные тенденции развития этнологии и антропологии», которую прочитает кандидат исторических наук Александра Нечаева.

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