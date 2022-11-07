7 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.11.2022, понедельник

В 12:00 отъезд от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия гордумы по безопасности жизнедеятельности населения. Участники заседания совершат объезд мест концентрации ДТП, зарегистрированных по итогам 2021 года (перекресток ул. Краснофлотцев – ул. Шефская; перекресток ул. Таватуйская – переулок Теплоходный; перекресток ул. Бардина – ул. Громова; перекресток ул. 8 Марта – ул. Фрунзе; перекресток ул. 8 Марта – ул. Большакова).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция «Сценарий развития пандемии и постковидный синдром: исследования научного сообщества», посвященная анализу рисков появления новых штаммов коронавируса и влиянию последствий Covid-19 на здоровье населения. О новых штаммах коронавируса, исследованиях влияния Covid-19 на иммунную систему, новых подходах к лечению инфекции, сценариях развития пандемии расскажут президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев, заместитель директора научно-образовательного Российско-китайского центра системной патологии при ЮУрГУ, д.м.н., профессор Александр Зурочка, научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН к.м.н. Мария Добрынина.

В 18:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится торжественное открытие Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек» и II Кубка по рационализации и производительности в рамках национального проекта «Производительность труда» с участием заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина; директора Агентства развития навыков и профессий, директора дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберта Уразова; директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александра Молодцова.

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