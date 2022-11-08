8 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.11.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание.

В 10:00 в Областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) состоится донорская акция в рамках работы регионального волонтёрского штаба акции #МыВместе. Участниками акции по сдаче донорской крови станут представители волонтерских и добровольческих организаций Свердловской области, члены региональной Общественной палаты, а также молодежного правительства.

В 10:00 в поселке Рефтинском состоится пресс-тур на птицефабрику «Рефтинская» (административный корпус, бело-жёлтое трехэтажное здание). Журналистам покажут новую производственную площадку по выпуску готовых супов, вторых блюд, овощных и мясных «намазок», процесс приготовления и упаковки продукции. В 8:00 отправляется автобус от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) к месту сбора журналистов.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 13:00 от здания администрации города Екатеринбурга отправится пресс-тур, посвященный сортировке и переработке мусора в Екатеринбурге. Журналисты побывают на мусоросортировочном комплексе «Широкореченский», познакомятся с тем, каким образом поступает и сортируется мусор на предприятии, какие технологии используются для его переработки и тем, что можно сделать из мусора. О производственном цикле предприятия расскажут заместитель начальника МСК «Широкореченский» Дмитрий Альмухамедов и председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Артур Зиганшин. На вопросы журналистов ответят директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова и начальник МСК «Широкореченский» Игорь Брусницын.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям театра Олега Табакова с постановкой «Ревизор» и прослушиваниям в Московскую театральную школу Олега Табакова в Екатеринбурге. О работе над постановкой, ее смыслах, художественных и технических решениях спектакля, а также о предстоящих прослушиваниях расскажут художественный руководитель театра Олега Табакова, заслуженный артист РФ Владимир Машков, артист труппы театра, заслуженный артист РФ Виталий Егоров, артистка труппы театра Алена Лаптева, артист труппы Владислав Миллер, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова. Показ «Ревизора» пройдет в Екатеринбургском театре юного зрителя 9-10 ноября.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по вопросам законодательства.

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