9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.11.2022, среда

В 10:00 в поликлинике № 2 ЦГКБ № 3 (ул. Братьев Быковых, 16, 3 этаж) пройдет пресс-конференция по теме вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции интраназальным способом. Участники – главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, заведующий поликлиникой № 2 ЦГКБ № 3 Роман Соколов. Вход на мероприятие свободный. Все желающие смогут вакцинироваться против Covid-19 интраназальным способом в прививочном кабинете поликлиники (при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис).

В 10:00 в Технопарке универсальных педагогических компетенций УрГПУ (ул. Карла Либкнехта, 9а, 5 этаж) состоится межрегиональный семинар Уральского федерального округа «Программирование воспитания в образовательных организациях» по вопросам организационно-методического сопровождения внедрения рабочих программ воспитания. Участие в пленарном заседании примет заместитель образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов. В основной части семинара запланирована работа трех секций: для специалистов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению мероприятия «Время карьеры» в Екатеринбурге. Об особенностях программы в этом году, количестве участников, представленных компаниях-работодателях расскажут первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, соруководитель проекта «Время карьеры», директор центра развития партнерских отношений УрФУ Ойбек Партов, заместитель генерального директора по управлению персоналом Трубной металлургической компании, директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина, менеджер проектов проектного офиса по развитию образования и международного сотрудничества госкорпорации «Росатом» Антон Волков.

В 10:30 в Академическом районе в школе № 123 глава Екатеринбурга Алексей Орлов торжественно вручит ключи от новых квартир учителям и воспитателям. На вручении выступит и подарит сертификаты в мебельный магазин председатель общественного совета проекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Виктор Маслаков.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению пожарной безопасности общественных заведений в Свердловской области. О самых распространенных причинах возникновения пожаров в общественных заведениях, требованиях пожарной безопасности, а также о проверках кафе, ресторанов и ночных клубов Свердловской области расскажут начальник отдела пожарного надзора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Евгений Зольников и заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию сезона зимнего плавания в Свердловской области. О подготовке к старту сезона, программе спортивных и физкультурных мероприятий, методиках и правилах проведения зимних заплывов расскажут президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов и тренер сборной Свердловской области по зимнему плаванию, член сборной России по зимнему плаванию, мастер спорта по плаванию, чемпионка России по зимнему плаванию Татьяна Койкова.

В 11:00 в Центре реабилитации животных, который работает на базе факультета ветеринарной медицины и экспертизы Уральского аграрного госуниверситета (Екатеринбург, ул. Белинского, 112а), пройдет экскурсия для журналистов.

В 15:00 в Екатеринбурге (ул. Радищева, 41, вход с ул. Шейнкмана) для журналистов пройдет экскурсия по новому отделению консультативно-диагностической поликлиники для взрослых Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», приоритет приема в котором будут отдавать больным с глаукомой. Планируется, что по итогам знакомства с новым медицинским центром гостями мероприятия будет сделано заявление для прессы.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопросы, касающиеся целевого расходования средств, выделенных из областного бюджета на проведение выборов губернатора.

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