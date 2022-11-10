10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.11.2022, четверг

В 10:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера,16) состоится пресс-конференция, посвященная Неделе моды в Екатеринбурге. Участники: Надежда Матюхина, организатор проекта Неделя моды в Екатеринбурге, модератор; Евгений Копелян, руководитель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга; Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Сергей Сысоев, дизайнер, член Ассоциации Высокой Моды и прет-а-порте России (Москва); Джемал Махмудов, дизайнер (Москва); Анна Паначева, предприниматель, владелица ряда брендов одежды (Екатеринбург).

В 10:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга будет продолжено рассмотрения иска ГУ МВД к Евгению Ройзману и другим участникам несанкционированного шествия 31 января 2021 года о возмещении незапланированных затрат на охрану порядка.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по бюджету, где пройдет первое чтение проекта бюджета-2023.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга исполняющего обязанности главного врача городского Центра медицинской профилактики Александра Харитонова, посвященного ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Екатеринбурге и мерам профилактики этих заболеваний. Спикер поделится статистикой заболеваемости, расскажет о ходе вакцинации от гриппа и даст практические советы по сохранению здоровья в период межсезонья.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате в преддверии Всемирного дня качества состоится пресс-конференция, посвященная надзору за качеством товаров и услуг в Свердловской области. О ситуации с качеством продукции в разных секторах потребительского рынка, количестве обращений граждан, а также о результатах проверок услуг, продовольственных и непродовольственных товаров в регионе расскажут начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова и начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Шелунцова.

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