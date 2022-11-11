11 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.11.2022, пятница

В 08:30 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4) перед открытием Евразийского конгресса по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии запланирован пресс-подход с участием главного внештатного специалиста, пластического хирурга Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения Москвы Натальи Мантуровой, главного внештатного специалиста, пластического хирурга министерства здравоохранения Свердловской области Алексея Ткаченко, заведующей кафедрой пластической хирургии СПбГМУ, д.м.н. Ирины Хрусталевой и представителей иностранных делегаций. В рамках научной программы конгресса пройдут пленарное заседание и секции по различным направлениям. На пленарном заседании поднимут вопросы военной медицины (лечение глубоких огнестрельных дефектов конечностей, помощь пациентам с огнестрельной и минно-взрывной травмой челюстно-лицевой области) и другие актуальные проблемы пластической хирургии.

В 10:46 на железнодорожный вокзал Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 22) прибудет первый рейс поезда «Орлан» Челябинск – Екатеринбург.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей пройдет круглый стол «Сохранение родных языков народов России». Планируется выступление заместителя главы отдела этноконфессиональных отношений департамента внутренней политики Свердловской области Елены Губиной. Модератором круглого стола выступит исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии башкир России Искандер Юлдашев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению библиотечно-книжного форума «Библионнале#наУрале» в Екатеринбурге. Об идее и концепции форума, программе мероприятий, площадках и приглашенных гостях расскажут писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист Дмитрий Бавильский, писатель, критик, литературовед Владимир Березин, краевед, архитектор, экскурсовод, педагог Александр Савичев, японовед, литературный критик, эссеист-культуролог, прозаик Александр Чанцев и пресс-секретарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ирина Хандогина.

В 16:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3) откроется Всероссийская акция «Время карьеры», организованная АНО «Россия – страна возможностей». В рамках мероприятия 50 крупных компаний представят десятки открытых вакансий, а также собственные программы стажировок и практик для студентов. Среди работодателей «Трубная металлургическая компания», госкорпорация «Росатом», «Контур», «Синара Банк» и другие.

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