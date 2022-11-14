14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.11.2022, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Уральского налогового форума. О программе мероприятия, актуальных темах для обсуждения, спикерах и количестве участников расскажут и. о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

В 13:45 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16, 2 этаж) состоится первый технологический урок для учащихся восьмых классов гимназии № 13 в рамках проекта, организованного совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Для учеников будет проведен мастер-класс по изготовлению мерча: в первой части урока школьникам расскажут о дизайне принтов и современных тенденциях, после чего каждый из них попробует создать свое изображение. Во второй части восьмиклассники примут участие в печати полученного макета на ткани. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерию Пиличеву. Глава города пообщается со школьниками и также изготовит футболку с индивидуальным принтом.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная первому Международному форуму-выставке социальных технологий СОЦИО. Мероприятие пройдет 16-17 ноября в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия». На пресс-конференции на вопросы журналистов ответят заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова.

В 14:00 в Арамили будет дан старт строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (пер. Речной, 1а). В символической закладке камня примут участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава Арамильского городского округа Марина Мишарина. Автобус для журналистов отправится в 12:20 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

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