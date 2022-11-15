15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.11.2022, вторник
- В 09:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030» в Екатеринбурге. О программе форума, ключевых темах секций, методах и механизмах стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований расскажут глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова. VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2:0» пройдет в Екатеринбурге 16-17 ноября 2022 года.
- В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное пленарное заседание, на котором в первом чтении будет рассмотрен бюджет региона на 2023 год.
- В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция «Внешнеполитический разворот России на Восток: приоритеты, ориентиры, вызовы», посвященная обсуждению внешнеполитических отношений России со странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. О приоритетах России во взаимодействии с Ближним Востоком, ориентирах и вызовах, сферах совместной работы Урала, Свердловской области со странами Ближнего Востока и Африки, а также развитии цифровой безопасности в арабском мире расскажут вице-президент Российского совета по международным делам, академик РАН Виталий Наумкин, заведующий кафедрой востоковедения, руководитель Исследовательского центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов, заведующая кафедрой востоковедения УрФУ Гульнара Валиахметова.
- В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная сохранению водных биологических ресурсов на территории Свердловской области в осенне-зимний период. О проведении экологических мероприятий по мониторингу загрязнения водных биологических ресурсов, контроле вылова рыбы, очистке дна водоемов от старых сетей и мусора, а также прогнозе установления ледостава расскажут начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Рустам Зинуров и начальник отдела метеорологического прогнозирования Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Мишарина.
- В 12:00 в Технопарке универсальных педагогических компетенций УрГПУ (ул. Карла Либкнехта, 9а, 5 этаж) состоится Всероссийский военно-патриотический диктант в рамках российского общества «Знание». Мероприятие проводится для всех желающих старше 14 лет в офлайн- и онлайн-форматах. Дистанционно принять участие можно по ссылке.
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С 13:00 до 15:00 в Музее дизайна и архитектуры (ул. Горького, 4а) состоится экспертная сессия в рамках обсуждения Концепции территориального развития города Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации. Тема сессии – интеграция культурного наследия в современную среду. В мероприятии примут участие специалисты в сфере охраны культурного наследия, разработчики концепции и общественники.
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