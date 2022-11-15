15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

С 13:00 до 15:00 в Музее дизайна и архитектуры (ул. Горького, 4а) состоится экспертная сессия в рамках обсуждения Концепции территориального развития города Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации. Тема сессии – интеграция культурного наследия в современную среду. В мероприятии примут участие специалисты в сфере охраны культурного наследия, разработчики концепции и общественники.