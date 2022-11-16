16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.11.2022, среда

В 09:00 в технопарке «Университетском» (ул. Конструкторов, 5) состоится итоговая выездная защита 71 кластера федерального проекта «Профессионалитет» из 43 регионов России. Эксперты Минпросвещения РФ и Института развития профессионального образования заслушают публичные презентации деятельности кластеров за 2022 год. По результатам защит будет сформирован рейтинг эффективности кластеров-участников проекта. В 10:00 состоится пресс-подход с участием директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина, и.о. ректора Института развития профессионального образования Наталии Золотарёвой и министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению концепции непрерывного обучения хирургов в Свердловской области. О старте программы, блоках обучения, первых результатах, а также необходимости непрерывного обучения хирургов в Свердловской области расскажут главный хирург и эндоскопист УрФО, главный внештатный специалист-хирург Министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Прудков, директор Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области» Галина Коновалова, заместитель главного врача по организационно-методической и клинико-экспертной работе Свердловской областной клинической больницы № 1 Наталья Харламова, заведующий хирургическим отделением Арамильской городской больницы Роман Костромин, заведующий эндоскопическим отделением городской больницы № 4 Нижнего Тагила Александр Бацунов и врач-хирург Свердловской областной клинической больницы № 1 Андрей Сабадаш.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты посетят МБУ Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» (ул. 8 Марта, 55).

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится первое заседание согласительной комиссии по бюджету-2023.

В 13:45 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению. Депутаты посетят ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» (ул. Малопрудная, 6).

В 16:00 в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2:0» в «Екатеринбург-Экспо» в конференц-зале 2.4 состоится заседание Совета представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга. На заседании будут присутствовать глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители дипломатического корпуса и члены делегаций Минска и Узбекистана. Главной темой станет понятие «Глобальный город».

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