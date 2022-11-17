17 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.11.2022, четверг

В 10:00 в Технопарке универсальных педагогических компетенций УрГПУ (ул. Карла Либкнехта, 9а, 5 этаж) состоится открытие научно-образовательного форума «Современный учитель – взгляд в будущее», посвященного перспективам, инновационным технологиям и проблемам развития современной системы образования. Ожидается, что участие в открытии приме и.о. министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Участники форума обсудят подходы к обучению, воспитанию и развитию подрастающего поколения в контексте трансформации современного общества, а также актуальные вопросы подготовки и профессиональной адаптации молодых педагогов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Областном перинатальном центре Областной детской кинической больницы (Серафимы Дерябиной, 32) состоится встреча бывших пациентов, родившихся недоношенными и получивших лечение в отделениях ОДКБ, и специалистов центра, которые их выходили. Малышам, рожденным с большим недостатком веса (от 400 грамм), сейчас от 2 до 15 лет.

В 13:00 в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) состоится церемония передачи легковых автомобилей «Рено Логан» медицинским организациям 23 населенных пунктов региона. Ключи от новых автомобилей главным врачам больниц вручат заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в столице Урала национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра 2022». На связь из Екатеринбурга выйдут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, куратор лаборатории в рамках фестиваля, композитор Александр Пантыкин, директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила Скосырская и художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Федоров.

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