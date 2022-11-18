18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.11.2022, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге по адресу: ул. Баумана, 37, состоится снос первого дома на площадке, предоставленной застройщику в рамках программы Комплексного развития территории. Заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов и региональный директор в Екатеринбурге ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский расскажут о работе, которую проводят застройщик и муниципалитет по этому проекту сейчас, а также поделятся информацией о дальнейшем развитии этой территории и проекта КРТ в Екатеринбурге в целом.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов международного научно-образовательного форума «Современный учитель – взгляд в будущее» в Екатеринбурге. О высшем педагогическом образовании на Урале и итогах форума расскажут и. о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

В 10:00 в международном центре искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) начнет работу конгресс общественных палат «Петровские города. Историческое наследие и современность». Планируется, что к участникам конгресса с приветственным словом обратятся вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева (видеообращение), глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В рамках конгресса будут работать секции «Исторические вехи», «Культурное наследие – основа для внутреннего туризма», «Лучшие практики», а также выставка «Россию поднял на дыбы», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. Среди спикеров конгресса директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, историки, представители учреждений культуры городов Свердловской области, а также Воронежской, Архангельской областей.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную борьбе с телефонным спамом в Свердловской области. Телефонного спама стало меньше: почему Свердловское УФАС фиксирует снижение числа обращений, связанных с незаконными рекламными звонками? Какие действия предпринимают надзорные органы и операторы связи для защиты абонентов от спама? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Волков, заместитель руководителя Свердловского УФАС России; Алексей Боярников, руководитель направления по поддержке антифродовых мероприятий «Мегафона» на Урале; Денис Гришин, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Уральского института управления – филиала РАНХиГС. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в Академическом районе состоится торжественное открытие после благоустройства первой очереди Преображенского парка. В мероприятии примет участие заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

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