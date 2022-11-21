21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.11.2022, понедельник

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Андрея Корюкова, посвященного проекту бюджета на 2023 год. Спикер расскажет о структуре планируемых доходов и основных статьях расходов главного финансового документа Екатеринбурга, этапах его обсуждения и принятия, а также ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по бюджету-2023 по расходам на здравоохранение, соцполитику и культуру.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам конгресса устойчивого развития «Бизнес. Экология. Город. Человек» в рамках Общероссийского форума «Города России 2030». О значимости принципов ESG для людей, бизнеса и государства, актуальности повестки устойчивого развития экономики расскажут вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита», эксперт по устойчивому развитию в Уральской торгово-промышленной палате Мария Степанова и аналитик Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Павел Воротков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Екатерининских дней в 2022 году. О главных событиях Екатерининских дней, важности духовно-исторического просвещения, значении и праздновании Дня святой Екатерины расскажут председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель содружества «Кольцо святой Екатерины» Надежда Вязникова, член Союза российских писателей Татьяна Горкунова и доктор культурологии, профессор, директор Института образовательных стратегий Ирина Мурзина.

В 16:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по вопросу балансировки бюджета.

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