22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.11.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2023 год и вопросы, касающиеся исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года.

В 11:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 3) состоится официальное открытие выставок InterFood Ural и FoodTech Ural. В выставках примут участие 85 предприятий из 23 регионов России и Республики Беларусь. Свои стенды разместят Алтайский край, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика. В мероприятии планируется участие заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской. После официального открытия пройдёт экскурсия по выставочным экспозициям. В 12:30 в конференц-зале № 1 пройдёт круглый стол с торговыми сетями «Точки взаимодействия и возможные коллаборации между небольшими пищевыми предприятиями и сетевым ритейлом для быстрого роста продаж». В 11:00, 12:30, 14:00 пройдут мастер-классы от шеф-поваров с использованием продукции участников InterFood Ural (зона мастер-классов, павильон № 3).

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по государственной противопожарной службе) Валерия Казакова. Уральские спасатели сообщают о первых происшествиях на замерзших водоемах Свердловской области: много ли пострадавших? Какую толщину льда фиксируют спасатели? Выросло ли число пожаров в регионе, связанных с неисправным печным отоплением? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического состояния регионов УрФО. Об итогах социально-экономического развития регионов УрФО за первое полугодие 2022 года и перспективах сохранения устойчивости экономики в 2023 году, федеральных и региональных мерах поддержки территорий и населения расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, к.э.н. Арина Суворова и руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова, заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН к.э.н. Григорий Коровин.

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