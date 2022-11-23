23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.11.2022, среда

В 10:00 в отеле «Онегин» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, 9 этаж) состоится экспертный круглый стол «Актуальные вопросы социокультурной адаптации мигрантов: духовные и правовые аспекты». Эксперты оценят динамику миграционных потоков из Центральной Азии в Россию и Урало-Сибирский регион, обсудят актуальные проблемы и вопросы социокультурной адаптации и интеграции граждан из республик Центральной Азии в российское общество и роль мусульманских религиозных организаций в адаптации мигрантов и защите их прав. В круглом столе примут участие представители органов государственной власти, отвечающие за реализацию государственной национальной политики, ученые, занимающиеся изучением миграционной проблематики, представители мусульманских религиозных организаций, руководители этнокультурных общественных объединений, представители дипломатического корпуса, специалисты – практики, занимающиеся вопросами социокультурной адаптации мигрантов.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершат рабочую поездку в Нижний Тагил. В программе визита – запуск в работу нового экологичного оборудования на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК. Также запланирована передача в эксплуатацию трамвайных вагонов, приобретенных для Нижнего Тагила в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Автобус для журналистов отправится в 10:30 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в Екатеринбургском цирке (ул. 8 Марта, 43) состоится практическая тренировка по эвакуации людей, в ходе которой будут отработаны действия администрации объекта и пожарных. По легенде произойдет возгорание в одном из помещений здания цирка. Сработает система оповещения людей о пожаре, и сотрудники цирка организуют эвакуацию посетителей.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная кампании по уплате жителями Свердловской области имущественных налогов. О порядке и сроках уплаты земельного, транспортного налогов, налога на имущество физических лиц и налога на доходы физических лиц, изменениях текущей кампании по направлению налоговых уведомлений, а также о Дне открытых дверей инспекции расскажет начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

В 11:00 АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» проведет презентацию нового щита управления центральной диспетчерской службы (ул. Старых Большевиков, 4) в рамках масштабного проекта цифровизации тепловой сети и ее управлению. В мероприятии примут участие руководители и представители региональных органов государственной и представительной власти, администрации Екатеринбурга и минэнерго Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам года, обновлению состава команды и планам футбольного клуба «Урал». Об оценке промежуточных результатах сезона РПЛ и Кубка России, итогах трансфертной кампании, изменению подходов к организации футбольных матчей, особенностях работы нового главного тренера команды, а также о планах на межсезонье расскажут президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов и главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко.

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