24 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.11.2022, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) откроется XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Татищевские чтения». Конференция охватит три основных направления: «История Урала (XVII-начало XX в.)», «История Урала (XX-начало XXI в.)», «Сохранение историко-культурного наследия». В 9:45 – пресс-подход с участием заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко, руководителя Института Петра Великого Инны Свидерской (Санкт-Петербург). В 10:00 – торжественное открытие, пленарное заседание. С пленарными докладами на конференции выступят ведущие специалисты по петровской эпохе: заведующий отделом картографии Государственного исторического музея, кандидат географических наук Владимир Булатов, профессор Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук Александр Пашков, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, доктор исторических наук Игорь Юркин. Об итогах Года Петра в программе «Путь Петра Великого» расскажет руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская (Санкт-Петербург).

В 10:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) в преддверии Дня матери состоится концерт для матерей погибших защитников Отечества, в том числе участвовавших в СВО. В 10:30 до концерта в фойе театра развернется работа консультационных пунктов министерств социальной политики и здравоохранения Свердловской области, госпиталя для ветеранов войн, отделения Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, областного военного комиссариата. В 11:30 – пресс-брифинг (фойе на 1 этаже театра). Ожидается, что в нем примут участие министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов «Союз Ветеранов» Евгений Мишунин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная экономической оценке бизнеса в современных условиях. Об актуализации и инструментах оценочной деятельности, необходимости экономической оценки предприятий и бизнеса в современных условиях расскажут вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова, исполнительный директор ООО «Областной центр экспертиз», член экспертного совета ассоциации «Русское общество оценщиков», общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лев Сегаль, директор ГК «Априори» Сергей Козлов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам пожароопасного сезона 2022 года в УрФО. О рекордах и антирекордах пожароопасного сезона, статистике лесных пожаров, произошедших на территории Уральского федерального округа, а также о законодательных нововведениях в сфере лесного хозяйства расскажет заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

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