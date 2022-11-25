25 и 27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 ноября, пятница

В 10:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета по товарному рынку администрации города Ивана Бескрестнова «Ярмарки в Екатеринбурге». Спикер расскажет об итогах осеннего ярмарочного сезона, поделится планами на 2023 год, анонсирует новогоднюю ярмарку в ледовом городке на площади 1905 года и обратит внимание горожан на правила торговли пиротехническими изделиями.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям зимнего туристического сезона. Спрос уральских путешественников на зарубежные туристические направления восстанавливается: в какие страны свердловчане чаще бронируют туры? Какие новые направления появятся в полетных программах авиакомпаний? Как изменилась ценовая политика игроков рынка? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии; Кристина Аксенова, директор Red Wings в Екатеринбурге; Антон Муска, руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбурге; Оксана Чувакова, руководитель офиса туроператора Fun&Sun в Екатеринбурге. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Екатеринбурге на Городском пруду (сбор СМИ у ротонды городского пруда со стороны гимназии № 9) состоится профилактическая акция «Тонкий лед». Сотрудники 60-го пожарно-спасательного отряда совместно с сотрудниками полиции, ГИМС и представителями городской администрации проведут рейд, рассказав горожанам об опасности пренебрежения правилами безопасности на водоемах и нахождения на тонком льду.

В 14:00 в Областном перинатальном центре Областной детской клинической больницы (ул. Серафимы Дерябиной, 32) в честь Дня матери пройдет День открытых дверей. Будущие родители смогут увидеть, как устроен перинатальный центр, получить консультации специалистов по интересующим вопросам. В рамках мероприятия гостей ждут экскурсия, школа молодой мамы, мастер-классы по гимнастике для беременных, консультации по грудному вскармливанию.

В 14:00 в Уральском государственном аграрном университете (г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, ауд. 4318) начнутся торжественные мероприятия, посвященные Дню агронома. В мероприятиях примут участие заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, ректор УрГАУ Ольга Лоретц.

В 15:00 на стадионе «Юность» (ул. Куйбышева, 32а) откроется сезон массового катания на коньках. Директор спорткомплекса расскажет гостям о графике работы катка, особенностях организации его работы в этом сезоне и ответит на вопросы журналистов.

27 ноября, воскресенье

В 13:00 в торговом центре Veer Mall в рамках финала Winline Кубка России под эгидой проекта «тихий!баскетбол» Российской федерации баскетбола пройдет церемония открытия сезона мини-турниров по баскетболу 3х3 для лиц с нарушениями слуха, интеллекта (ЛИН) и поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Его проведет амбассадор «тихого!баскетбола» Федор Лихолитов, победитель кубка ФИБА, участник Чемпионатов Европы в составе сборной России, серебряный призер Чемпионата России. Затем состоится матч между командами игроков на колясках из Тюменской области.

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