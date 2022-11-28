28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

28 ноября, понедельник

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в «Лучшую школьную столовую среди городов-миллионников» по итогам всероссийского конкурса, организованного Министерством просвещения России (школа № 25, ул. Цветоносная, 2).

В 10:10 в Уральском государственном юридическом университете имени В.Ф. Яковлева (Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, аудитория II) состоится презентация новой книги сопредседателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова «От племени к империи».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная экономической оценке бизнеса в современных условиях. Об актуализации и инструментах оценочной деятельности, необходимости экономической оценки предприятий и бизнеса в современных условиях расскажут вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова, член экспертного совета ассоциации «Русское общество оценщиков», общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лев Сегаль, член совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Козлов.

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