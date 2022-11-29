29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 ноября, вторник

В 10:00 в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) состоится церемония вручения медицинского оборудования стоимостью более 13 миллионов рублей фондом «Память поколений». Благодаря данному оборудованию госпиталь сможет оказывать полный спектр офтальмо-диагностической помощи населению Свердловской области. Участие в мероприятии примет заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, представители ветеранских организаций.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

С 12:00 до 14:00 ИД «Коммерсантъ-Урал» проведет онлайн-конференцию на тему борьбы с нелегальным оборотом табачной продукции. Участники дискуссии огласят актуальные данные по контрафакту в России и Свердловской области, расскажут о нововведениях, принятых в регионе для противодействия распространения нелегального табака. Спикеры и эксперты: Андрей Лоскутов, президент Российского сигарного союза; Денис Аистов, начальник отдела организации административных расследований Уральской таможни; Анастасия Беленкова, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филипп Моррис Интернэшнл» в России; Евгений Мосюк, врио замначальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области; Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию нелегальной торговле.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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