30 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

30 ноября, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная старту межрегионального проектного офиса по достижению ключевых показателей программы по борьбе с сахарным диабетом для пациентов с офтальмологическими осложнениями. О текущей ситуации по оказанию медицинской помощи людям с офтальмологическими осложнениями сахарного диабета в Свердловской области, обеспечении пациентов необходимыми лекарственными препаратами, социально-экономической значимости расширения программ диагностики расскажут начальник отдела организации специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая эндокринологическим отделением СОКБ №1, к.м.н. Татьяна Грачева, главный внештатный специалист-офтальмолог Свердловской области, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских, председатель Свердловского диабетического общества Галина Василевская. По видеосвязи подключатся руководитель Экспертного Совета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, директор Центра социальной экономики Руслан Древаль, доцент кафедры офтальмологии Самарского государственного медицинского университета, к.м.н., эксперт Всероссийского союза пациентов Евгения Синеок.

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний думы, к. 527) пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Будет рассмотрен проект бюджета на 2023 год.

В 12:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний думы, к. 527) пройдет заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Будет рассмотрен проект бюджета на 2023 год.

В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний думы, к. 527) пройдет заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Будет рассмотрен проект бюджета на 2023 год.

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