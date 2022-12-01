1 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

1 декабря, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Депутаты обсудят вопросы, касающиеся исполнения бюджета за 2022 год и принятия бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В 10:00 на платформе у старого ж/д вокзала (сбор журналистов в Музее СвЖД, ул. Вокзальная, 14, в 9:00) состоится запуск регулярного железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Также в презентационный рейс в 10:30 отправится ретропоезд «Уральский экспресс». В программе поездки – осмотр музейных экспозиций и посещение станции Шувакиш, на которой воссозданы здание вокзала и платформа в историческом стиле.

В 13:00 на ж/д вокзал Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 22, сбор СМИ в 12:30) прибывает поезд Деда Мороза. В программе: праздничные мероприятия на перроне, съемки внутри поезда. В 20:35 – отправление поезда Деда Мороза из Екатеринбурга.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XIX Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» в Екатеринбурге. Об участниках и географии фестиваля этого года, составе жюри и программе мероприятий расскажут председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России, президент фестиваля Владимир Макеранец, директор фестиваля Лилия Немченко и режиссер, член жюри фестиваля Евгений Цымбал.

В 13:00 в Музее истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10) в экспозиционном зале этнографии стартует форум «На одной земле, под одним небом» в рамках дней башкирской культуры в Свердловской области. Ожидается участие представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Альфира Баимова, директора Свердловского областного краеведческого музея Александра Емельянова, директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан Флюзы Гайсиной.

В 14:00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) в рамках финальной недели VIII Антикоррупционного форума состоится круглый стол на тему «Конструктивное сотрудничество институтов гражданского общества с органами государственной власти по противодействию коррупции». Модератором дискуссии выступит заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. В течение недели представители органов госвласти и местного самоуправления, правоохранительных ведомств, общественных организаций, научных школ, а также бизнес-сообщества проведут более сотни лекций, семинаров, вебинаров и круглых столов, посвященных вопросам противодействия коррупции. Форум завершится расширенным пленарным заседанием 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.

В 14:00 в Екатеринбурге стартует серия пройдут мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. В 14:00 состоится открытие панно «Навсегда» (ул. Розы Люксембург, 14а) – при поддержке администрации города. В 14:00 в конференц-зале «Новотель» (ул. Энгельса, 7) пройдет обсуждение арт-объекта, мастер-класс для СМИ на тему ВИЧ-инфекции, а также встреча с ВИЧ-положительными людьми, живущими с открытым лицом. Участие в мероприятии примет главный врач Свердловского центра СПИДа Анжелика Подымова. С 14:00 до 22:00 у станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге будет работать тест-мобиль центра СПИДа. Желающие могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ бесплатно и анонимно. С 18:00 до 20:00 экспресс-тестирование на ВИЧ также пройдет в ресторане «Пицца Мия» в ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86).

В 16:00 в здании администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1) начнутся общественные слушания по проекту бюджета города на 2023 год. Трансляция мероприятия будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) со страницы анонса слушаний в разделе «Новости».

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