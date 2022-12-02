2 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

2 декабря, четверг

В 09:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту третьего сезона Международного инклюзивного литературно-поэтического фестиваля им. А. С. Пушкина в Екатеринбурге. О программе и участниках фестиваля, значимости развития международной инклюзивной культуры, а также о доступной среде расскажут консул Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге Санжарбек Таниров, почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино, основатель и руководитель проектов АНО «Ген Гуманизма», директор фестиваля Евгения Петухова, президент фонда «Русское слово», директор комиссии поэтического конкурса Артем Аксенов, участник фестиваля Олег Таратухин.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова, посвященного подготовке к Новому году. Спикер расскажет о ходе строительства ледового городка, выборе елки для установки на главной площади Екатеринбурга, предложениях на новогодние каникулы учреждений культуры для маленьких и взрослых горожан.

В 11:00 состоится встреча выпускников Президентской академии в Уральском институте управления – РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66). Ожидается участие члена Совета Федерации Александра Высокинского, заместителя министра социальной политики Свердловской области Алексея Сабитова, председателя Счетной палаты Екатеринбурга Александра Гетманчука и других статусных выпускников. С 11:00 до 11:30 запланирован пресс-подход.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию рекреационного туризма и появлению новых термальных курортов в Свердловской области. О расширении туристических локаций в Екатеринбурге и Свердловской области, взаимодействии бизнеса и власти в реализации внутренних туристических проектов, а также о развитии индустрии рекреационного туризма на Урале расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, и. о. заместителя главы Екатеринбурга Галина Токарева, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин и владелец группы компаний Baden Family Евгений Кононов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению второго народного аукциона пожертвований «Круг благотворителей» в Екатеринбурге. О компаниях-участниках, проектах некоммерческих организаций, благополучателях, проведении офлайн и онлайн-аукциона расскажут руководитель межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» Лариса Лазарева, директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, учредитель Фонда по поддержке гражданских инициатив и некоммерческих организаций в Свердловской области Алексея Новожилова Алексей Новожилов, заведующий отделом фандрайзинга, информации и PR НКО «Благое дело» Олег Федчук и благотворитель Анна Бриненко.

В 14:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Участникам совета будет представлен эскизный проект набережной Верх-Исетского пруда, от улицы Лоцмановых до улицы Плотников.

В 14:00 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35, колонный зал) состоится торжественная церемония вручения государственных наград и наград Свердловской области.

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