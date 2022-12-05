5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

5 декабря, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Свердловской и Ульяновской областей в сфере развития внутреннего туризма. О перспективных направлениях в сфере туризма между Ульяновской и Свердловской областями, развитии инфраструктуры, популярных туристических маршрутах расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, заместитель директора ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» Галина Березина, представитель туристического сообщества Ульяновской области Алексей Немоляев и руководитель центра развития сапбординга в Ульяновске Николай Жиляков.

В 12:40 в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 48а, заходить через служебный вход) в рамках проекта «Фролов. Время первых открытий» к 130-летию со дня рождения основоположника музыкального образования на Урале Маркиана Фролова состоится репетиция Уральского молодежного оркестра и Симфонического хора под управлением Заслуженного деятеля искусств России Андрея Петренко. В 12:50 – комментарий Андрея Петренко, в 13:00 – съемки репетиции. После репетиции будет возможность получить комментарий солистов, исполняющих произведение на бурятском языке и у хормейстера Павла Цыганова.

В 15:00 состоится отправка гуманитарного груза, собранного волонтерским центром «Мы рядом» для уральцев, принимающих участие в специальной военной операции. Выезд колонны произойдет от территории храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км). В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также представители общественных организаций и бизнеса уральской столицы.

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