6 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

6 декабря, вторник

В Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят бюджет области во втором и третьем чтениях.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты обсудят вопросы об исполнении бюджета на 2022 год и принятии бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В 12:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35) Евгений Куйвашев вручит премии и стипендии губернатора Свердловской области в сфере художественного образования за 2022 год.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы государственной информационной системы ЖКХ в Свердловской области. О возможностях и преимуществах ГИС ЖКХ, направленной на повышение прозрачности жилищно-коммунальной сферы для граждан и профессиональных участников рынка, а также о том, с какими жалобами можно обратиться через портал, расскажут заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов и первый заместитель директора департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина.

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