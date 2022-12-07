7 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

7 декабря, среда

В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе начнется литургия в честь дня святой Екатерины. После ее окончания (ориентировочно в 11:30) от собора к часовне святой Екатерины отправится крестный ход, у часовни состоится молебен. Среди святынь, которые будут пронесены крестным ходом, – икона святой Екатерины, побывавшая в космосе. В числе крестоходцев – герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.

В 10:00 состоится пресс-тур на овощехранилище в АО АПК «Белореченский» (с. Кочневское Белоярского района, ул. Садовая, 6). Журналистам покажут модернизированное овощехранилище, мойку и фасовку овощей. Автобус для журналистов отправляется от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 08:30.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам обеспечения безопасной работы газового хозяйства Свердловской области в зимний период. О мерах, предпринимаемых уральскими газовиками для обеспечения бесперебойного газоснабжения региона, результатах проверок газового оборудования Свердловской области, основных причинах неисправностей, статистике нарушений, а также о рекомендациях по эксплуатации и алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях для физических и юридических лиц, пользующихся газовым оборудованием, расскажут государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Андрей Ушаков и заместитель генерального директора – главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер.

В 16:00 на площадке Музея истории Екатеринбурга состоится презентация раритетного издания XVIII века – Елизаветинской библии, семь лет находившейся на реставрации. Экспонат признан книжным памятником. О долгой жизни уникальной книги, процессе ее восстановления и особенностях работы с музейными редкостями расскажут заместитель директора, куратор фондов Музея истории Екатеринбурга Алена Союрова и художник-реставратор библиотеки Белинского Максим Малых.

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