8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

8 декабря, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге начнется окружная конференция «Повышение финансовой грамотности в Уральском федеральном округе: тренды, задачи, перспективы». В конференции примет участие заместитель министра финансов Российской Федерации Михаил Котюков, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, представители органов госвласти, вузов и общественных организаций УрФО. Организаторы мероприятия – Банк России, Минфин РФ и правительство Свердловской области. Мероприятие пройдет на нескольких площадках. Формат проведения гибридный: очные секции с возможностью участия в онлайн-режиме.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ранней профессиональной ориентации школьников в Свердловской области. Об итогах первого заседания дискуссионного клуба в сфере трудовых отношений, значимости и роли ранней профориентации школьников, а также о ситуации на рынке труда расскажут заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Алексей Мельничук, директор Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Олег Белошейкин, начальник управления образования Чкаловского района Екатеринбурга Ирина Соколовская, ученик 11 класса МАОУ гимназии № 39 «Французская гимназия» Денис Павлов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная внедрению регионального проекта «Повышение производительности труда» в Свердловской области. О задачах и целях регионального проекта, его преимуществах для средних и малых предприятий, критериях отбора участников расскажут заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке вопросы: о завершении работ по реконструкции первой очереди Преображенского парка и планах по благоустройству второй очереди (докладчик – председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова); о развитии инфраструктуры физической культуры и спорта в Академическом районе города Екатеринбурга в рамках подготовки к проведению Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году в городе Екатеринбурге, депутаты обсудят ход строительства Дворца дзюдо и строительство кортов для Академии тенниса.

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