9 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

9 декабря, пятница

В 11:00 в рамках окружной конференции «Повышение финансовой грамотности в Уральском федеральном округе: тренды, задачи, перспективы» пройдет пленарное заседание, на котором выступят заместитель министра финансов Российской Федерации Михаил Котюков, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, руководитель дирекции финансовой грамотности ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» Анна Харнас, министр финансов Свердловской области Александр Старков, представители органов власти и финансисты Уральского федерального округа. Онлайн-трансляция и программа доступны по ссылке. В 12:30 состоится пресс-подход с участием заместителя министра финансов РФ Михаила Котюкова и руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты (ул. Циолковского 18, обязательна аккредитация).

В 11:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению региональных открытых родительских собраний в Свердловской области. О программе родительского просвещения, практических рекомендациях по воспитанию ребенка, а также значимости проведения подобных открытых собраний расскажут и.о. вице-президента Российской академии образования, декан факультета педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Басюк, директор Всероссийского форума «Педагоги России» и проекта «Большой родительский конгресс» Вероника Пиджакова, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. Первое региональное родительское собрание, посвященное личностному развитию ребенка, состоится 9 декабря в Екатеринбурге.

В 12:00 в эфире телеканала ОТВ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию. Трансляция также будет организована в группе «Свердловская область» во «ВКонтакте».

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) состоится пленарное заседание Антикоррупционного форума Свердловской области. Ожидается, что участие в нем примет вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Модератор дискуссии – председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам второго народного аукциона пожертвований «Круг благотворителей» в Екатеринбурге. О сумме пожертвований по итогам офлайн и онлайн-аукционов, проектах некоммерческих организаций, популяризации благотворительности, а также о планах проведения третьего Круга расскажут директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, исполнительный директор Фонда по поддержке гражданских инициатив и некоммерческих организаций в Свердловской области Алексея Новожилова Юлия Касимова, заместитель председателя Свердловской региональной общественной организации Добровольческого движения «Дорогами Добра» Светлана Блинова и участник Клуба благотворителей Ольга Зайченко.

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