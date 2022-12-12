12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

12 декабря, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам заготовки елей в Свердловской области в предновогодний период. О самостоятельной и законной заготовке ели для праздника, изменении спроса на новогодние деревья за последние три года, ответственности, в том числе и материальной, за незаконную рубку, а также о том, сколько хвойных деревьев заготавливает каждый регион УрФО, расскажут начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, заместитель министра природных ресурсов и экологии – директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков и директор Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Максим Уткин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подведет основные итоги работы в 2022 году, огласит статистику обращений граждан, оценит соблюдение прав человека в период частичной мобилизации, расскажет о главных темах онлайн-встречи с президентом России на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также обозначит приоритеты деятельности на 2023 год. Мероприятие пройдет в смешанном формате. Вход представителей СМИ – по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения. Пресс-конференция также будет транслироваться на странице Пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 15:30 в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится открытие первого магазина высокотехнологичной спортивной одежды Putin Теам Russia. Проект реализуется группой компаний «Портновская мануфактура Shishkin» при поддержке региональных властей. Участвуют: заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Светлана Островская, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин и другие.

В 16:00 в Уральском институте управления РАНХиГС при президенте РФ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, зал ученого совета) состоится круглый стол на тему «Конституция Российской Федерации: правовые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Ожидается участие председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, директора Уральского института управления Олега Гущина, представителей политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия Роста».

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