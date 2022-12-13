13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

13 декабря, вторник

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную первым последствиям прекращения моратория на банкротство в Свердловской области. Кредиторы возобновили подачу исков о банкротстве должников после полугодового моратория: помог ли мораторий поддержать бизнес в Свердловской области? Предприятия каких отраслей показывают несостоятельность? На эти и другие вопросы ответит Светлана Сушкова, заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по соцполитике. Депутаты рассмотрят программу госгарантий по медицинской помощи на 2023 год.

В 11:00 в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН (Екатеринбург, п. Исток, ул. Сельская, 48) состоится торжественное открытие современной линии подготовки семенного материала сельскохозяйственных культур. В открытии примут участие министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин, председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области Михаил Копытов, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня Игорь Манжуров, заместитель директора ООО «Торговый Дом «Полымя» Андрей Лисовский, а также представитель посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:50 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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